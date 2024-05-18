السعودية.. لا حج بلا تصريح والسجن والغرامة والترحيل عقوبة نقل مخالفي أنظمة الحج

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذّرت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية من أن نقل مخالفي أنظمة الحج من الأفراد الذين لا يحملون تصاريح أو تأشيرة حج، مخالفة نظامية تستوجب العقوبة المقررة.

ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن الحملات الوهمية والمخالفين على الرقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والشرقية والرياض، وعلى الرقم (999) في بقية مناطق المملكة وفق صحيفة سبق.

وأوضحت في إنفوغراف نشرته اليوم، تحت عنوان "لا حج بلا تصريح"، أن عقوبة نقل مخالفي أنظمة الحج هي السجن لمدة 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل قضائياً، والترحيل والمنع من دخول المملكة "للوافد المخالف".