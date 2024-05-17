سمعت صرخاته المكتومة من تحت الأرض.. إنقاذ رجل دفن حياً لمدة 4 أيام في القبر "فيديو"

المصدر: البيان

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سمع ضباط شرطة صرخات مكتومة لرجل مسن في مولدوفا يبلغ من العمر 62 عاماً يطلب المساعدة من تحت الأرض.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اكتشف ضباط الشرطة الرجل المدفون أثناء إجرائهم تحقيقا آخر، بعد العثور على امرأة بعمر 74 عاما، ميتة في منزلها قتلها أحد أقاربها يوم الاثنين.

وألقت الشرطة القبض على مشتبه به في وفاة المسنة، وكان في حالة سكر، وأثناء تفتيش منزله في نفس القرية، سمعت صرخات استغاثة من مكان قرب المنزل فتتبعوا الضجيج وبدؤوا في الحفر.

وعثر عناصر الأمن على رجل في الستينيات من عمره، كان مدفونا في قبر مؤقت مغطى بالتراب، مصابا بجرح في رقبته، لكنه كان على قيد الحياة وواعيا وكان قد دفن قبل أربعة أيام.

وتوصل ضباط الشرطة إلى أن شابا يبلغ من العمر 18 عاما، قام بدفن الرجل المسن في القبر حيا، لتقوم الشرطة بإخراجه وفق روسيا اليوم.

وأوضح المسن أنه والمراهق نشب بينهما شجار السبت الماضي، قبل أن يهاجمه بسكين ويدفنه حيا ويغطي المدخل بالتراب.