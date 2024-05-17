سبب وفاة زوجة الفنان أحمد عدوية

المصدر: البيان

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توفيت زوجة المطرب الشعبي المصري أحمد عدوية، ووالدة نجله المطرب محمد عدوية، أمس الخميس.

وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة عقب صلاة المغرب أمس.

وكشفت مصادر مقربة من أسرة الفنان احمد عدوية، عن سبب وفاة ونيسة أحمد عاطف، زوجة المطرب أحمد عدوية، والتي رحلت بشكل مفاجئ في منزلها وفق صحف مصرية.

وأكدت المصادر أن وفاة زوجة عدوية جاءت بشكل مفاجئ حيث أنها أصيبت بغيبوبة سكر أدت إلى وفاتها.

وكتب الشاعر المصري صلاح عطية على حسابه في فيسبوك: "أم محمد.. ست بـ100 راجل فقد وقفت كالجبل بجوار زوجها منذ البداية، مَن يتابع الأحاديث الصحفية والتليفزيونية منذ فترة السبعينات وإلى الآن سيجد أن الزوجة كانت بمثابة المتحدث الرسمي لـ(عدوية) فهي تمتلك فكراً ولباقة وبراعة في الحديث".

وأضاف عطية: "إلى جانب أنها (ست أصيلة) لم تترك زوجها لحظة واحدة ولم تكتف بالشكوى والاستسلام في محنة زوجها ولكنها حاربت الظروف وتحملت كل الهجوم ضد زوجها، فقد كان صمودها تحسد عليه وخير مثال للوفاء والإخلاص ألف رحمة ونور عليها".

ويعتبر النجم أحمد عدوية من أهم المغنيين الشعبيين فى فترة السبعينيات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، فيعتبر الأب الروحي لمن جاءوا بعده مثل حكيم، وقام أيضاً بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة.

من أشهر أغانيه الشعبية: (السح الدح امبو، زحمة يا دنيا زحمة، سيب وأنا أسيب)، واستعانت به السينما ليغني فى الأفلام بسبب شهرته، وأسند له المخرجون بعض الأدوار الكوميدية ونجح كممثل بسبب امتلاكه موهبة الغناء.