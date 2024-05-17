محتالة تحصل على إعانات بآلاف الدولارات لـ10 سنوات

المصدر: (دبي - البيان)

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واجهت بريطانية حكماً بالسجن لمدة عامين بعد تصويرها سراً وهي تكمل 5 كيلومترات من الجري، بينما كانت تدعي بأنها بالكاد تستطيع المشي للحصول على الإعانات طوال عقد من الزمن، وفق «مترو».

وأمضت السيدة البالغة من العمر 49 عاماً، ما يقارب عقداً من الزمن في المطالبة بمدفوعات الإعانات المدعومة. وأُدينت أنيت بوند، من ستانلي، بيرثشاير، بتهمة الحصول على مزايا بقيمة 67062 جنيه إسترليني (نحو 85 ألف دولار) عن طريق الاحتيال بين عامي 2009 و2018.

واستغرقت هيئة المحلفين نصف ساعة فقط لإدانة أنيت بتهمة خداع دافعي الضرائب في نهاية محاكمة استمرت أسبوعاً. وعُرض على هيئة المحلفين مقطع فيديو لأنيت وهي تغادر منزلها بمعدات جري لتنفيذ مسافة 5 كيلومترات ركض حول الحي، في أقل من 30 دقيقة.