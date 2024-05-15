150 ألف وفاة سنوياً في العالم بسبب موجات الحر

المصدر: وام

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كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة «موناش» في أستراليا أن موجات الحر خلال الأشهر الأربعة الأكثر سخونة من العام تؤدي كل عام إلى وفاة أكثر من 150 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى أنه بين عامي 1990 و2019، شكلت الوفيات الزائدة المرتبطة بموجة الحر 153 ألفاً و78 حالة وفاة سنوياً، أي ما مجموعه 236 حالة وفاة لكل عشرة ملايين نسمة، أو 1 في المئة من الوفيات العالمية.

وفحص الباحثون عدد الوفيات اليومية ودرجات الحرارة من 750 موقعاً في 43 دولة، ووجدوا أنه في حين أن آسيا لديها أكبر عدد من الوفيات المقدرة، فإن أوروبا لديها أعلى معدل للسكان، عند 655 حالة وفاة لكل عشرة ملايين نسمة، فيما كانت اليونان ومالطا وإيطاليا ذات أعلى معدلات الوفيات الزائدة.

وذكر الباحثون أن أكبر المعدلات المقدرة لوفيات موجات الحر سجلت في المناطق ذات المناخ الجاف والدخل المتوسط الأدنى.