العلماء يؤكدون وجود جسمين دخيلين عملاقين في نواة الأرض

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف العلماء على عمق حوالي 3 آلاف كيلومتر في جوف كوكبنا جسمين دخيلين عملاقين في نواة الأرض، وفق موقع «روسيا اليوم». وحسب تشيان يوان، عالم فيزياء الأرض في معهد «كاليفورنيا» التكنولوجي، فإن الجسمين يقعان على حدود اللب الخارجي للأرض ووشاحها. وهما عبارة عن كتلتين صخريتين ضخمتين أكثر كثافة من تلك التي تحيط بها.

ودخل هذان الجسمان العملاقان جوف الأرض بعد تكوينها. ويمكن القول إن حادثة واسعة النطاق وقعت على مستوى المجرة عندما اصطدمت أرضنا الحديثة الولادة منذ 4.5 مليارات عام مع كوكب آخر، أطلق العلماء عليه «ثيا»، ونتيجة لذلك، جعل «ثيا» القمر يغادر الأرض، وبينما ترك شظاياه في أعماقها.

في الآونة الأخيرة، تلقت هذه الافتراضات التي طرحها لعلماء تأكيداً حقيقياً. وأظهرت القياسات التي تم إجراؤها على كوكبنا أن الجسمين العملاقين الأكثر كثافة موجودان بداخله، وتوجد بالفعل على عمق 3000 كيلومتر تحت الصفائح التكتونية للأرض، جسمان دخيلان عملاقان تزيد كثافتهما عن المواد المحيطة بهما، وتتباطأ الموجات الزلزالية إلى حد بعيد عند الوصول إليهما. وتشير البيانات إلى أن الأجسام بنفس الكثافة المخفية في نواة القمر. إنها تخلق شذوذات جاذبية ملموسة يتم تسجيلها بواسطة الأجهزة.