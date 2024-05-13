إكراماً لخدمتها في بيتهم 30 عاماً.. شاب سعودي يزف إندونيسية إلى زوجها "فيديو"

المصدر: البيان

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فاجأ شاب سعودي، مساعدتهم الإندونيسية، حين قام بزفها إلى منزل زوجها في إندونيسيا، تقديراً وعرفانا لخدمتها لمدة 30 عاماً.

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشاب السعودي مرتديا البشت العربي، حتى وصل بها إلى زوجها، حيث قام الزوج بتوجيه التحية إلى الشاب السعودي.

وأعرب رواد التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بتصرف الشاب السعودي، مشيرين إلى أن تصرفه لفتة تقدير وإحسان لمثل هؤلاء الفئات بإدخال الفرح والسرور في أنفسهم.

إكراماً لخدمتها في بيتهم 30 عاماً.. شاب سعودي يزف إندونيسية إلى زوجهاhttps://t.co/0ddaRN6iP9#صحيفة_البيان pic.twitter.com/Z56t7Hgu0B — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 13, 2024