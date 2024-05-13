يتسلق «إفرست» للمرة الـ 29

المصدر: (كاتماندو - أ ب)

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قال منظمون إن أحد مرشدي جبل إفرست، تسلق أمس أعلى قمة في العالم للمرة الـ 29، ليعزز رقمه القياسي في تسلق القمة. ووصل كامي ريتا إلى القمة التي يبلغ ارتفاعها 8849 متراً صباح أمس مع متسلقين آخرين. وهو بصحة جيدة.

وقد تسلق كامي ريتا جبل إفرست مرتين العام الماضي، مسجلاً رقماً قياسياً لمعظم عمليات التسلق في المرة الأولى.

وكان هو وزميله المرشد ، باسانغ داوا، يتنافسان مع بعضهما البعض للحصول على لقب أكبر عمليات تسلق أعلى قمة في العالم. وقام باسانغ داوا بـ 27 صعوداً ناجحاً للجبل، بينما كامي ريتا وصل إلى 29.

وقد تسلق كامي ريتا جبل إفرست لأول مرة في عام 1994، ويقوم بالرحلة كل عام تقريباً منذ ذلك الحين. وهو واحد من العديد من المرشدين الذين تعتبر خبراتهم ومهاراتهم حيوية لسلامة ونجاح المتسلقين الأجانب الذين يسعون للوقوف على قمة الجبل كل عام.

كان والده من بين أوائل المرشدين. بالإضافة إلى تسلقه لجبل إفرست، تسلق كامي ريتا العديد من القمم الأخرى التي تعد من بين أعلى القمم في العالم، بما في ذلك كيه 2 وتشو أويو وماناسلو ولوتس.