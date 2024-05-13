اكتشاف الخيوط الأولى لأسرار صوت الحوت الأزرق

المصدر: (دبي - البيان)

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كشف العلماء أسراراً جديدة عن أصوات الحيتان التي أوشكت على الانقراض في القطب الجنوبي، بسبب الصيد غير المشروع، بعد دراسة علمية امتدت 15 عاماً، بدعم من الحكومة الأسترالية. وحسب موقع «إن دي تي في» الهندي، حلّل العلماء سلوك الحيتان الزرقاء، بقيادة خبير صوتيات الثدييات البحرية، بريان ميلر، حسب موقع 24 الإلكتروني.

وبعد جمع نحو 4 آلاف ساعة من البيانات والترددات الصوتية للحيتان، اكتشف الفريق 3 نداءات تطلقها الحيتان، وتتوزع بين النداء «Z»، الذي يصدر حصرياً عن الذكور، و«نداء الوحدة A» الفريد من نوعه. و«نداء D الاجتماعي»، الذي تصدره الحيتان الذكور والإناث. وفيما لا تزال معاني هذه النداءات غامضة، فإن الجمع بين البيانات الصوتية وتحليلات الذكاء الاصطناعي، سمحت للباحثين بمراقبة تحركات الحيتان.