مُعمر يدخل «غينيس» للمرة الثانية بالقفز من طائرة

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

دخل مُعمر أمريكي، 106 أعوام، للمرة الثانية في موسوعة غينيس، بقفزة من الطائرة على ارتفاع نحو 3 كلم عن سطح الأرض. وحقق ألفريد آل بلاشكيه، الرقم للمرة الأولى في 2020، عندما كان في عامه الثالث بعد 100.

لكن بعد عامين، انتزعت منه اللقب المعمرة السويدية لينيا إينغيجارد لارسون، التي دخلت غينيس بقفزة مشابهة، عن عمر 103 أعوام. وفي تصريح لـ «نيويورك بوست» الأمريكية، اعتبر المعمر أن التقدّم في السنّ ليس عائقاً لتحقيق أي حلم، ودعا المتقدمين في السن إلى الثقة في أنفسهم.

وأكد أنه إذا حاول أحدهم انتزاع اللقب منه مرة أخرى، فلن يتردد في المحاولة مجدداً للحفاظ على لقبه، حسب موقع 24 الإلكتروني.

وكانت قفزة آلفريد بلاشكي الأولى في 2020، كتحية منه إلى حفيديه التوأم، بمناسبة التخرّج.