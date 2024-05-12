الكويت تنشر صوراً لـ24 رجلاً وامرأة بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الداخلية في الكويت أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة حماية الآداب العامة تمكنت من ضبط (24) شخصاً بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة في مختلف محافظات البلاد، كما تم ضبط عدد من المعاهد الصحية المخالفة وتم احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية صورا للـ24 شخصا المضبوطين "مموهة" في تدوينة على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلة في بيان: "استمرارا لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة حماية الآداب العامة من ضبط (24) شخصاً بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة والدعارة) في مختلف محافظات البلاد، كما تم ضبط عدد من المعاهد الصحية المخالفة وتم احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وتابعت: "تدعو وزارة الداخلية الجميع الى التعاون مع رجال الأمن وسرعة الإبلاغ في حال رصد أي سلوكيات خارجة عن القانون ومخالفة للآداب العامة على هاتف الطوارئ (112) أو عمليات الإدارة العامة للمباحث الجنائية (25589655 - 25589644)".

استمرار توجيه الضربات لأوكار الرذيلة ومروجيها



ضبط (24) شخصاً بتهمة

(ممارسة الرذيلة ومخالفة الاداب العامة)



استمرارا لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة حماية الآداب العامة من ضبط (24) شخصاً بتهمة الأعمال… pic.twitter.com/6C5M3KCNDl — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 11, 2024