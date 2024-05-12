سيف استخدم في الحرب الأهلية الأمريكية للبيع في مزاد

المصدر: (دبي - البيان)

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يتنافس المزايدون الأسبوع المقبل في دار مزادات بولاية أوهايو للحصول على سيف جنرال وحدوي إبان الحرب الأهلية، الذي قاد حملة الأرض المحروقة في أنحاء جورجيا، وصاحب عبارة «الحرب هي الجحيم»، وفق «سكاي نيوز عربية».

وسيكون سيف الجنرال ويليام تيكومسيه شيرمان من زمن الحرب، الذي من المحتمل أنه استخدمه بين عامي 1861 و1863، من بين الأغراض المتاحة للمزايدين يوم الثلاثاء في كولومبوس.

كان شيرمان، الذي كان يلقب بـ«العم بيلي»، وهو خريج جامعة ويست بوينت، مشرفاً على مدرسة عسكرية في لويزيانا عندما انفصلت ولاية كارولينا الجنوبية في عام 1861، ما أشعل الحرب.

وساعد استيلاءه على أتلانتا في سبتمبر 1864 الرئيس أبراهام لينكولن على الفوز بفترة ولاية ثانية في نوفمبر من العام نفسه، ما ضمن استمرار قتاله للحفاظ على الاتحاد.

وقال دم فلايشر، صاحب دار المزادات: «لولا ويليام تيكومسيه شيرمان، لكان من الممكن ألا ينتصر الشمال في الحرب الأهلية وألا يستمر الاتحاد في المثابرة».

وقال فلايشر إن سعر البيع التقديري المحافظ للسيف يتراوح ما بين 40 ألفاً إلى 60 ألف دولار، ويمكن أن يصل سعر البيع المقدر لمجموعة شيرمان بأكملها إلى 300 ألف دولار.