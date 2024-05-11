شريط ذكي يراقب ما تأكله وتشربه!

المصدر: (دبي - البيان)

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طور باحثون في جامعة بوردو الفرنسية شريطاً ذكياً حول الرقبة يمكنه مساعدة الأشخاص على مراقبة ما يأكلونه ويشربونه، ما يمكن أن يكون مفيداً بصفة خاصة لإدارة حالات مثل مرض السكري والسمنة، أو لتحسين اللياقة البدنية.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة «بناس تيكسوس»، يستخدم هذا الشريط أجهزة استشعار لاكتشاف الحركات والأصوات المختلفة في منطقة الرقبة، ويمكنه معرفة الفرق بين الأفعال مثل الأكل والشرب والتحدث والمشي، حيث تشتمل المستشعرات على مستشعر نشاط العضلات ومستشعر الحركة وميكروفون.

وفي اختبار صغير تم إجراؤه على 6 متطوعين، حدد رباط العنق بدقة إجراءات الأكل والشرب في حوالي 96 % من الوقت للأنشطة الفردية، و89 % للأنشطة المجمعة.