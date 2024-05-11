تجربة «إيلون ماسك» لزرع الشريحة تتعرض لانتكاسة

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت شركة «نيورالينك»، التابعة للملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك، أن محاولتها الأولى لزرع شريحتها في جمجمة الإنسان، تعرضت لانتكاسة غير متوقعة، بعد أن بدأ الجهاز في الانفصال عن دماغ المريض.

وخضع المريض، نولاند أربو، لعملية جراحية في شهر فبراير الماضي، لربط شريحة «نيورالينك» بدماغه، لكن وظائف الجهاز بدأت في الانخفاض خلال الشهر التالي لعملية زرعه.

وبدأت بعض خيوط الجهاز، التي تربط الكمبيوتر المصغر بالدماغ في التراجع، ما أدى إلى انخفاض قدرة المريض بشكل كبير على تحريكه مؤشر الكمبيوتر، ولم تكشف شركة «نيورالينك» عن سبب تراجع الجهاز جزئياً عن دماغ أربو، لكنها ذكرت في إحدى تدويناتها، الأربعاء، أن مهندسيها قاموا بتحسين الزرعة واستعادوا وظائفها.

وتعمل تقنية «نيورالينك» من خلال جهاز بحجم 5 عملات معدنية مكدسة، يتم وضعها داخل الدماغ البشري، بواسطة عملية جراحية غازية، والتي تعد الخيوط مكوناً رئيسياً لجمع الإشارات. ورغم عدم تقديم شركة «نيورالينك» في مدونتها أي تفسير لانحسار الخيوط، فقد قالت إنها أجرت تعديلات لجعل الغرسة أكثر حساسية للإشارات العصبية لدى نولاند أربو.