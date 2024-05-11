سماد عضوي يقلل انبعاث غازات الدفيئة

المصدر: (دبي - البيان)

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قدم طلاب من جامعة كورسك الروسية مشروعاً خاصاً بتطوير سماد عضوي يعتمد على مخلفات إنتاج الفطر، ما سيقلل من انبعاثات غازات الدفيئة، وفق «تاس».

وقالت مؤلفة المشروع كريستينا كافونباييفا: «المشروع يقضي بتطوير تكنولوجيا إتلاف نفايات إنتاج الفطر، وتكمن فكرته الرئيسة في الحصول على الأسمدة العضوية. ويمكن أن يسمى المشروع بأنه «بيئي»، لأنه مرتبط بمنع انبعاثات غازات الدفيئة أو التقليل منها، وسيتم تخفيضها بسبب أن التكنولوجيا التي قدمناها ستسمح بتحويل الكربون المتراكم في كتلة الفطر إلى الكربون العضوي في التربة، ما يزيد من خصوبتها.

وبشكل عام، يقلل من سرعة تدفقات ثاني أكسيد الكربون فيها».