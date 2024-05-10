ترسم بيديها وقدميها 10 لوحات في وقت واحد

المصدر: (فلاردينغن - أ ف ب)

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بفرشاتين بين أصابع قدميها، وأخريين في يديها، وملامح تركيز شديد ترتسم على محيّاها، ترسم الفنانة الهولندية راجاسينا فان دام (31 عاماً) عشر لوحات في وقت واحد بمتحف مدينتها فلاردينغن، في خطوة انطلقت في الأساس من تحدٍ بين أصدقاء.

من رائد فضاء إلى صورة بورتريه ذاتية مروراً بباندا يضع نظارات وسبعة أعمال أخرى.. لوحات عشر موضوعة رأساً على عقب على الأرض، على طاولة وعلى حاملين، ترى النور بفضل ضربات فرشاة الشابة. وتوضح راجاسينا: «أعمل لبعض الوقت على لوحة، ثم أعود للعمل على أخرى، لذلك أحوّل تركيزي باستمرار بين اللوحات».

وتستذكر: «قبل 5 سنوات بدأتُ الرسم بيدين، من أجل التحدي والتقدم بشكل أسرع». وفي أحد الأيام سألها أحد الصحافيين مازحاً عما إذا كان بإمكانها الرسم بقدميها. وقد حاولت ذلك ونجحت في المهمة.