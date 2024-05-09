السعودية تعلن عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح لعام 1445هـ / 2024م اعتبارا من تاريخ 1445/11/25هـ حتى 1445/12/14هـ الموافق 2024/6/2م حتى 2024/6/20م.

وأضافت الوزارة أن غرامة بقيمة (10,000) ريال لكل من يضبط ولا يوجد لديه تصريح حج من المواطنين والمقيمين والزوار في الأماكن التالية:

مدينة مكة المكرمة

المنطقة المركزية

المشاعر المقدسة

محطة قطار الحرمين بالرصيفة

مراكز الضبط الأمني

مراكز الفرز

مراكز الضبط الأمني المؤقتة

وتابعت الوزارة: سيتم مضاعفة الغرامة المالية التي يتم إيقاعها على المخالفين، والبالغة 10,000 ريال، في حال( تكرار المخالفة وترحيل المقيمين المخالفين لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

وأهابت الوزارة بالالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن براحة وطمأنينة.