حادث مروع في سلطنة عمان: سائق شاحنة يسير عكس الاتجاه يتسبب في مقتل 3 أشخاص وتصادم 11 مركبة

المصدر:
  • دبي- السيد محمود المتولي
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع حادث تصادم  مروع في سلطنة عمان أمس بين شاحنة وإحدى عشرة  مركبة نجم عنه ثلاث وفيات لمواطنين عمانيين اثنين ووافد و 15 إصابة مختلفة في ولاية لوى إثر قيام سائق الشاحنة بالمسير عكس اتجاه السير في ملابسات الحادث.

وقالت شرطة عمان السلطانية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس: "حادث تصادم بين شاحنة وأحد عشر  مركبة نجم عنه ثلاث وفيات لمواطنين اثنين ووافد و 15 إصابة مختلفة في ولاية لوى إثر قيام سائق الشاحنة بالمسير عكس اتجاه السير، وجارٍ استكمال التحقيقات في ملابسات الحادث".

وانتشرت مقاطع فيديو عديدة للحادث في مواقع التواصل الاجتماعي حيث أظهرت شاحنة كبيرة تسير بسرعة في عكس اتجاه السير، كما نشر رواد مواقع التواصل فيديوهات لآثار السيارات المدمرة بعد وقوع الحادث.

Email
↑ أعلى