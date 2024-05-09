حادث مروع في سلطنة عمان: سائق شاحنة يسير عكس الاتجاه يتسبب في مقتل 3 أشخاص وتصادم 11 مركبة

المصدر: دبي- السيد محمود المتولي

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وقع حادث تصادم مروع في سلطنة عمان أمس بين شاحنة وإحدى عشرة مركبة نجم عنه ثلاث وفيات لمواطنين عمانيين اثنين ووافد و 15 إصابة مختلفة في ولاية لوى إثر قيام سائق الشاحنة بالمسير عكس اتجاه السير في ملابسات الحادث.

وقالت شرطة عمان السلطانية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس: "حادث تصادم بين شاحنة وأحد عشر مركبة نجم عنه ثلاث وفيات لمواطنين اثنين ووافد و 15 إصابة مختلفة في ولاية لوى إثر قيام سائق الشاحنة بالمسير عكس اتجاه السير، وجارٍ استكمال التحقيقات في ملابسات الحادث".

وانتشرت مقاطع فيديو عديدة للحادث في مواقع التواصل الاجتماعي حيث أظهرت شاحنة كبيرة تسير بسرعة في عكس اتجاه السير، كما نشر رواد مواقع التواصل فيديوهات لآثار السيارات المدمرة بعد وقوع الحادث.

نأمل ان تتخذ السلطات الاجراءات اللازمة ضد السائق المعني بالحادثة الذي أظهر إهمالاً شديدًا بسلامة الآخرين وتجاهل تام للقوانين المرورية.

نطالب بتشديد العقوبة المفروضة ، كإشارة واضحة بأن هذه التصرفات لن يسمح بها وسيتم التعامل معها بكل حزم.#عظم_الله_أجركم اهلنا في #ولاية_لوى pic.twitter.com/Gig4y8iaAW — م/ سلطان الجهوري (@sultanali2422) May 8, 2024

🔴 حادث تصادم بين شاحنة وأحد عشر مركبة نجم عنه ثلاث وفيات لمواطنين اثنين ووافد و 15 إصابة مختلفة في ولاية لوى إثر قيام سائق الشاحنة بالمسير عكس اتجاه السير، وجارٍ استكمال التحقيقات في ملابسات الحادث.#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/46gGL10BSU — 🇴🇲العميد (@HassanOman940) May 8, 2024

🔴 شاحنة تمشي عكس السير بطريق العام في ولاية لوى لأحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

تسبب في 3 وفيات بحادث شنيع

وحدوث اصابات

هرب من موقع الحادث ولكن تم القبض عليه نسأل الله الرحمة للمتوفين واشفاء العاجل للمصابين pic.twitter.com/8vlRlI7GPS — 🇴🇲العميد (@HassanOman940) May 8, 2024