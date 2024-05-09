سلالة «كورونا» جديدة لديها مناعة ضد اللقاحات

المصدر: (دبي - البيان)

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أفادت تقارير بأن سلالة جديدة من فيروس كورونا يخشى أن يكون «إيقافها أكثر صعوبة» مع زيادة مناعاتها ضد اللقاحات الحالية، وفق «ميرور».

وتشكل السلالة، التي يطلق عليها «فليرت»، زهاء 25 % من حالات الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة. وأفاد موقع «ديلي ستار» بأن متحوراً آخر، يعرف باسم «كي.بي.1.1»، يمثل 7.5 % من الحالات الإيجابية في البلاد.

وقال متحدث باسم المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها: «الفيروسات تتغير باستمرار من خلال الطفرات، وفي بعض الأحيان تؤدي هذه الطفرات إلى نوع جديد من الفيروس. وتسمح بعض التغييرات والطفرات للفيروس بالانتشار بسهولة أكبر أو تجعله مقاوماً للعلاجات واللقاحات. ومع انتشار الفيروس، قد يتحور ويصبح من الصعب إيقافه».

وزعم الدكتور إريك توبول، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «سكريبس» للأبحاث، المطلع على السلالات الجديدة، أنها ستكون مسؤولة عن «زيادة كبيرة» في حالات المرض.

وعلى الرغم من أن فيروس كورونا دائم التطور، إلا أن الأعراض تظل كما هي إلى حد كبير.