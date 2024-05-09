يسرق خطيبته لشراء خاتم الزفاف

المصدر: (إعداد: السيد رمضان السيد)

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اكتشفت سيدة أن زوجها سرق أموالاً من حسابها البنكي لدفع ثمن خاتم زفافهما.

وذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن السيدة، وتدعى إيتيا، فوجئت، بعد أقل من ثلاثة أشهر من الزفاف، أن زوجها سحب أموالاً من حسابها لدفع ثمن الخاتم، الذي تبلغ قيمته 8 آلاف دولار، والذي من المعتاد أن يقدمه الزوج هدية إلى عروسه كما هو متعارف عليه في كل المجتمعات.

وأوضحت إيتيا (28 عاماً)، التي لم يذكر الموقع الإخباري تفاصيل أخرى عن شخصيتها، أنها وزوجها تزوَّجا بسرعة كبيرة في المحكمة.

وأعربت عن استيائها من التصرف، الذي ارتكبه شريك حياتها، قائلة: «لقد فوجئت، وأزعجتني حقيقة أنه جعلني أدفع مقابل هدية قدمها لي». وتابعت: إنه يعتقد أن من العدل أن تسهم هي أيضاً في شراء الخاتم، الذي يعد من نفقات الزفاف.