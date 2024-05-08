إير انديا إكسبريس للطيران تلغي عدة رحلات بعد إبلاغ عدد من العاملين عن إصابتهم بـ «مرض»

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة إير انديا إكسبريس وهي الفرع منخفض التكاليف التابع لشركة إير انديا الهندية للطيران عن إلغاء عدد من الرحلات الجوية بعدما أبلغ "قطاع" من أفراد طاقم الطائرات عن إصابتهم بالمرض في "اللحظة الأخيرة" مساء أمس الثلاثاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن شركة إير انديا إكسبريس تجري مناقشات مع أفراد طاقم العمل للوقوف على الأسباب وراء الإبلاغ الجماعي عن الإصابة بالمرض.

وقالت الشركة إنها سوف تعيد الأموال للركاب، بالإضافة إلى تقديم رحلات مجانية للعملاء الذي تضرروا من عمليات الإلغاء.

وقد تم إلغاء 26 رحلة جوية منذ مساء أمس الثلاثاء.