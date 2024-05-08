يسرق أموالاً من حساب خطيبته لشراء خاتم الزفاف

المصدر: إعداد: السيد رمضان السيد

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اكتشفت سيدة أن زوجها سرق أموالاً من حسابها البنكي لدفع ثمن خاتم زفافهما.

وذكر موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن السيدة الضحية، وتدعى إيتيا، فوجئت، بعد أقل من ثلاثة أشهر من الزفاف، أن زوجها سحب أموالاً من حسابهما المشترك لدفع ثمن الخاتم، الذي تبلغ قيمته 8 آلاف دولار، والذي من المعتاد أن يقدّمه الزوج هديةً إلى عروسه كما هو متعارف عليه في كل المجتمعات.

وأوضحت إيتيا (28 عاماً)، التي لم يذكر الموقع الإخباري تفاصيل أخرى عن شخصيتها، أنها وزوجها تزوَّجا بسرعة كبيرة في المحكمة، مشيرةً إلى أن مدة إجراءات الزواج لم تتجاوز شهراً واحداً.

وأعربت عن استيائها الشديد من التصرف الذي ارتكبه شريك حياتها تجاهها، قائلةً في منشور على موقع «ريديت»: «لقد فوجئت للتوّ، وأزعجتني حقيقة أنه جعلني أدفع مقابل هدية قدَّمها لي».

وأضافت: «أهداني خاتماً من الألماس يقارب عيار 8 قيراط»، موضحةً أنه لم يكن لديه الأموال الكافية لشراء الخاتم بسبب الادخار لشراء منزل؛ لذا وضع الخاتم في خطة السداد.

وتابعت: «اكتشفت بعد أن تزوَّجنا ودمجنا مواردنا المالية أنه كان يسحب الأموال من حسابنا المشترك لشراء الخاتم»، لافتةً إلى أنه يعتقد بأن من العدل أن تسهم هي أيضاً في شراء الخاتم الذي يُعَدُّ من نفقات الزفاف.

وذكرت أنها طالبت زوجها بإعادة الخاتم إلى المتجر إذا كان دفع ثمنه سيضرُّ بظروفه المالية، مؤكدةً أنها لو علمت من قبل بأن زوجها سيجعلها تدفع ثمن الخاتم لما وافقت على شرائه.

وأردفت: «كان بإمكانه مناقشة الأمر معي؛ لنرى ما إذا كنا متوافقين حقاً بهذه الطريقة. ما لم أكن أعرفه هو أنه كان يخطط للانتقام».