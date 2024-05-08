أثري يحل لغز تسلسل الرموز الآشورية الخمسة

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

شرح عالم آثار الرموز القديمة الغامضة الموجودة في معبد عمره 2700 عام في مدينة دور شروكين في العراق، التي حيرت الخبراء لأكثر من قرن من الزمن، وفق «فيز.أورغ».

ويظهر تسلسل «الرموز الغامضة» على المعابد في مواقع مختلفة في مدينة دور شروكين القديمة، شمال العراق، التي حكمها سرجون الثاني، ملك آشور (721 - 704 قبل الميلاد).

وأصبح تسلسل الرموز الخمسة: «الأسد»، «النسر»، «الثور»، «شجرة التين»، و«المحراث» معروفاً للعالم الحديث من خلال رسومات نشرها المنقبون الفرنسيون أواخر القرن التاسع عشر. ومنذ ذلك الحين، وهي تثير خيال العلماء.

واقترح الدكتور مارتن ورثينغتون من كلية الثالوث للغات والآداب في دبلن، في بحث نُشر في أبريل الماضي، حلاً جديداً لهذه الرموز. ويرجح ورثينغتون أن الكلمات الآشورية للرموز الخمسة («الأسد»، «النسر»، «الثور»، «شجرة التين»، و«المحراث») تحتوي، بهذا التسلسل، على أصوات تشير إلى الشكل الآشوري لاسم «سرجون».

ووفقاً للدكتور ورثينغتون، يمكن أيضاً فهم كل رمز من الرموز الخمسة على أنها كوكبة. وهكذا، فإن الأسد يمثل برج الأسد، والنسر يمثل كوكبة العقاب، وتمثل شجرة التين كوكبة «الفك» التي لم تعد موجودة الآن.