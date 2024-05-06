يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي

المصدر: إعداد: السيد رمضان السيد

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نفَّذ لصان مجهولان بمدينة مومباي في الهند جريمة سرقة مدبَّرة في وضح النهار، استوليا خلالها على مجوهرات امرأة سبعينية، بعدما تمكَّنا من تنويمها مغناطيسياً.

وفرَّ المجرمان بسلسلة ذهبية وسوارين بقيمة 1.25 ألف روبية (12.00 دولار أمريكي)، بينما كانا يتظاهران بمساعدة المسنَّة في الحصول على بعض المواد الغذائية، وذلك حسبما أفاد موقع «ذا تايم أوف إنديا» الإخباري.

وأوضحت السيدة إس إي بوجاري أنها التقت الرجلين وهي في طريقها إلى متجر محلي لشراء السميد، مشيرةً إلى أنهما أخبراها أن أحد الأثرياء كان يوزع الحبوب الغذائية مجاناً في المنطقة وطلبا منها مرافقتهما.

وقالت بوجاري، في شكواها للشرطة الهندية: «طلبا مني خلع الحلي الذهبية والاحتفاظ بها في حقيبة بيضاء، ثم غادرا قائلين إنهما سيتصلان بي»، مؤكدةً أنهما لم يعودا بعدما انتظرتهما مدة ساعة كاملة.

وأضافت: «عدت إلى المنزل، وعندما فتحت الحقيبة لم أجد فيها سوى علبة بسكويت بقيمة 10 روبيات»، لافتةً إلى أن جريمة السرقة وقعت خلال وقت الظهيرة.

وكشف ضابط بالشرطة أن بوجاري اشتكت من أنها منوَّمة مغناطيسياً، موضحاً أنها لم تدرك ما حدث لها إلا بعدما تمت السرقة.

وقال: «لقد أدركت أن ممتلكاتها الثمينة مفقودة عندما وصلت إلى المنزل وفتحت الحقيبة»، مؤكداً أنه تم تشكيل فريق لتعقب الثنائي، وأن الشرطة طلبت الحصول على لقطات من كاميرات المراقبة في المنطقة التي شهدت حدوث الواقعة.