عادت تسير على عكازين بعد سقوطها من 4 آلاف متر

المصدر: (دبي - البيان)

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نجت امرأة أمريكية من الموت، بعدما فشلت في فتح مظلتها بعد القفز من الطائرة، واستطاعت النهوض مجدداً بمساعدة عكازين.

وبحسب «ميرور» البريطانية، كانت جوردان هاتميكر، 37 عاماً، تحلم بالحصول على رخصة القفز بالمظلات، وقفزت، من ارتفاع 4 آلاف متر فوق ولاية فيرجينيا، ولكنها عجزت عن فتح مظلتها، وسقطت بسرعة صاروخية.

وتحدثت جوردان عن قوة ارتطامها بالأرض، وقالت للصحيفة: «كنت واعية طوال الوقت وشعرتُ بكل أنواع الألم». وبعد نقلها إلى المستشفى، استيقظت مصابة بكسور في كل جسدها.

وأصيب نخاعها الشوكي وخضعت لعمليات جراحية في ساقيها وظهرها ويديها، حسب موقع 24 الإلكتروني. لكنها رفضت الاستسلام للشلل الدائم، وخضعت لجلسات علاج فيزيائي حتى استطاعت تقوية عضلاتها وبدأت السير مجدداً مستعينة بعكازين.