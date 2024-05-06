نظام ذكي يضبط جرعات الدواء لمرضى السرطان

المصدر: (دبي - البيان)

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طوّر مهندسو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نظام جرعات يراقب بشكل مستمر كمية العلاج الكيميائي التي يتلقاها مريض السرطان، ويضبط معدل التسريب وفقاً لذلك. ويهدف النظام، المسمى اختصاراً CLAUDIA (منظم تسريب الأدوية الآلي ذو الحلقة المغلقة)، الذي نُشرت نتائجه في مجلة MED، إلى توفير جرعات أكثر دقة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كل مريض.

وركز الباحثون في دراستهم على عقار العلاج الكيميائي المسمى 5 فلورويوراسيل، الذي يستخدم لعلاج سرطان القولون والمستقيم، ووجدوا أن عوامل مثل تكوين الجسم والاختلافات الجينية يمكن أن تؤثر في كيفية انتشار الدواء في الجسم، ما يؤدي إلى اختلافات في الفاعلية والسمية.

ويعمل نظام CLAUDIA عن طريق قياس تركيز الدواء في دم المريض باستمرار وضبط معدل التسريب للحفاظ على الدواء ضمن النطاق المستهدف، ويأخذ هذا النهج في الحسبان عوامل مثل إيقاعات الساعة البيولوجية والتغيرات في استقلاب الدواء منذ آخر علاج.