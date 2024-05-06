اشترى «اليانصيب» للمرة الأولى في حياته فكسب مليوني دولار

المصدر: (دبي - البيان)

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فاز مراهق أمريكي بجائزة يانصيب بمليوني دولار، بعد شرائه تذكرة للمرة الأولى في حياته. ونقلت «إندبندنت» البريطانية أن ديني ليفينر (18 عاماً) كان يملك 20 دولاراً فقط اشترى بها هذه التذكرة، ليفاجأ يوم السحب بفوزه بالجائزة الكبرى.

وقال ديني لوكلاء اليانصيب إنه سينفق المال بحكمة، كاشفاً عن مشاريعه في المستقبل، التي تهم التعليم في نورث كارولينا، حسب موقع 24 الإلكتروني. وأشارت الصحيفة إلى أن مدارس في الولاية تلقّت منذ يوليو الماضي، مبالغ كبيرة من التبرعات لتمويل مشاريع تربوية.