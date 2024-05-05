رجل أعمال ينهي حياته بكل هدوء بسبب خسارته مبالغ مالية طائلة "فيديو"

المصدر: البيان

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أنهى وكيل عقاري في باكستان حياته بإطلاق النار على نفسه بكل طمأنينة وهدوء بسبب نزاع مالي يزيد على 300 مليون روبية.

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، بتاريخ 27 أبريل الماضي، رجل الأعمال أرشد جمال وهو يجلس على كرسي داخل مكتبه برفقة شخص آخر، ثم أخرج سلاحاً نارياً وأطلق النار على رأسه، ما أدى لوفاته في الحال.

وذكرت وسائل الإعلام، أن جمال قرر إنهاء حياته بسبب خسارة مالية تقدر بـ 3.5 ملايين دولار، لكن الرجل ظهر في الفيديو بحالة هادئة جدا لا توحي بعزمه القيام بتلك الخطوة وفق موقع ديلي باكستان.

وفور تلقيها النبأ، قامت الشرطة المحلية تحت إشراف مركز شرطة روات شو محمد ذو الفقار، بجمع الأدلة ونقل المتوفى إلى منشأة طبية.

وذكر ابن أخيه أن عمه قتل نفسه بسبب نزاع مالي مع رجل آخر يدعى الشيخ طيب بقيمة 300 مليون روبية.

Un empresario pakistaní se suicida en la ciudad de Rawalpindi. Según un familiar cercano, Arshad Jamal le mencionó sobre una presunta pérdida financiera de 300 millones de rupias, equivalentes a 3,5 millones de dólares estadounidenses 😮 pic.twitter.com/2Q9ttGYO1X — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) April 30, 2024