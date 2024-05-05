ضعف المجال المغناطيسي للأرض سر ازدهارها

المصدر: (دبي - البيان)

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وجد باحثون من جامعة روتشستر الأمريكية، أدلة تشير إلى أن المجال المغناطيسي للأرض كان ضعيفاً بشكل غير عادي في العصر الإدياكاري، منذ نحو 635 إلى 541 مليون سنة، ما قد يكون أسهم في ظهور أشكال الحياة المعقدة في تلك الفترة.

ويقول الباحثون إن المجال المغناطيسي الضعيف سمح للجزيئات المشحونة من الشمس بتجريد الذرات خفيفة الوزن مثل الهيدروجين من الغلاف الجوي للأرض؛ فأدت هذه العملية إلى زيادة مستويات الأكسجين في الغلاف الجوي والمحيطات، ما خلق الظروف الملائمة لظهور أشكال الحياة المتقدمة. وبتحليل البلورات القديمة، توصل الباحثون إلى أن المجال المغناطيسي الضعيف استمر 26 مليون سنة.