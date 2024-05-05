النحل الطنان يكافح لإنقاذ يرقاته من تغير المناخ

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة جيلف الكندية أن النحل الطنان يكافح لإبقاء أعشاشه باردة بدرجة كافية حتى تتمكن يرقاته من البقاء على قيد الحياة والتطور بشكل صحيح، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بسبب تغير المناخ.

وأظهرت الدراسة المنشورة في مجلة «فرونتيرز إن ساينس» أن النحل الطنان يحب أن تكون درجة حرارة أعشاشه نحو 28 - 32 درجة مئوية، وعندما ترتفع درجات الحرارة فوق هذا النطاق، تصبح خطيرة على اليرقات، وفوق 35 درجة مئوية، يمكن أن تكون قاتلة.

ويرى باحثو الدراسة أن النحل الطنان قد يحاول تنظيم درجة حرارة عشه، إلا أنه قد لا يكون قادراً على مواكبة التغيرات المناخية السريعة، ما يشكل خطراً على صحة المستعمرة بأكملها، التي ستتأثر إذا أصبح العش ساخناً جداً.