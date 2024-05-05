«أبسيسيك» يحمي النبات من سوس العنكبوت!

المصدر: (دبي - البيان)

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وجد باحثون في جامعة كامبريدج، أنه حينما تتعرض النباتات للهجوم من قبل سوس العنكبوت، فإنها تستخدم هرموناً يسمى حمض أبسيسيك لإغلاق المسام الصغيرة في أوراقها التي تسمى «الثغور».

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة «بلانيت فيزويولجي»، فإنَّ هذا الإجراء، الذي عادة ما يحدث بسبب الجفاف، يساعد على الدفاع ضد العث عن طريق سد نقاط دخولها؛ إذ تعد سوس العنكبوت آفات تمتص العناصر الغذائية من النباتات، ما يسبب ضرراً للمحاصيل. وأظهرت النباتات المعالجة بأبسيسيك قبل الإصابة بالعث أضراراً أقل من الآفات، في حين أن النباتات التي تحتوي على عدد أقل من الثغور كانت أكثر عرضة للإصابة.