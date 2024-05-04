تعديل في الدستور البلجيكي لضمان حماية ورفاهية الحيوانات

المصدر: بروكسل - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعترف البرلمان البلجيكي رسميا برعاية حقوق الحيوان في دستور البلاد الذي يعتبر الحيوانات "كائنات واعية"وليست مجرد ممتلكات.

وبلجيكا هي سادس دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمنح الحماية الدستورية للحيوانات ، بعد ألمانيا وسلوفينيا ولوكسمبورغ وإيطاليا والنمسا. .

و أقر البرلمان البلجيكي مشروع قانون يكرس الرفق بالحيوان في الدستور. سيطلب الآن من الدولة والمجتمعات والمناطق الفيدرالية "ضمان حماية ورفاهية الحيوانات ككائنات واعية".

يعتمد التعديل الدستوري على تعديل القانون المدني البلجيكي في عام 2020 ، والذي يعترف بالحيوانات ككائنات واعية وليست مجرد ممتلكات. وناقش البرلمان مشروع القانون في بروكسل وقال مؤيدوه إن المادة الدستورية ستوفر مبادئ توجيهية واضحة بشأن الرفق بالحيوان.

ورحب العديد من النواب بنجاح مشروع القانون.

أظهر الاستطلاع نفسه أن 90٪ من البلجيكيين يعتبرون الحيوانات كائنات واعية تستحق الاحترام. ".

وكان مجلس الشيوخ البلجيكي قد وافق بالفعل من جانبه على النص وتطلب أغلبية خاصة من الثلثين في التصويت البرلماني لتمريره. اعتمد مشروع القرار بأغلبية 70 صوتا مقابل 23 صوتا وامتناع 29 عضوا عن التصويت...