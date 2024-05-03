نظرة من الداخل: الأكاديمية الدولية في سويسرا رائدة برامج اللغة العربية في أوروبا

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مرحباً بكم في ميزتنا الخاصة حيث نستعرض الأكاديمية الدولية في سويسرا، وهي منارة للتعليم العالي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج باللغة العربية لأكثر من عقد من الزمان. مع التركيز على إدارة الأعمال، التكنولوجيا، والعلاقات الدولية وغيرها، تلبي الأكاديمية احتياجات قاعدة متنامية من الطلاب العرب في سويسرا وخارجها. تحدثنا مع العميدة ديريا برياند، التي تدير الأكاديمية للسنة الخامسة، للحصول على رؤى حول عروض المؤسسة والتزامها تجاه طلابها.

الصحفي: العميدة برياند، شكراً لكم على تخصيص الوقت لهذا اللقاء. العديد من قرائنا حريصون على معرفة المزيد عن الأكاديمية والبرامج الفريدة التي تقدمونها.

العميدة برياند: شكراً لكم على التواصل. يسعدنا تقديم التوضيحات والإجابة على استفسارات حول مبادراتنا التعليمية. في الأكاديمية، الطالب هو محور كل جهودنا، ونهدف دائماً إلى تقديم الأفضل للطلاب والمجتمع.

الصحفي: متى تأسس قسم الدراسات بالعربية؟

العميدة برياند: تأسس قسم الدراسات بالعربية في أكتوبر 2013. نفخر بأن فريقنا يضم الآن أكثر من 30 موظفاً متخصصاً، يدعمون أكثر من 500 طالب عربي سنوياً.

الصحفي: من أي المناطق يأتي معظم طلابكم العرب؟

العميدة برياند: أغلب طلابنا يأتون من دول الخليج العربي، ولكن لدينا أيضاً عدد كبير من الطلاب من جميع أنحاء العالم العربي والجاليات العربية في أوروبا.

الصحفي: هل لديكم الترخيص لإصدار الدبلومات للدراسات التي تُجرى بالعربية؟

العميدة برياند: نعم، لدينا ترخيص من مديرية التربية والثقافة في سويسرا، ونضمن أن جميع شهاداتنا مصدقة من قبل السفارات في جميع أنحاء العالم.

الصحفي: ماذا عن الاعتمادات الدولية؟

العميدة برياند: بالفعل، الأكاديمية معتمدة من المجلس الأوروبي لكليات إدارة الأعمال ECLBS وخدمة الاعتماد للكليات والجامعات الدولية ASIC، كما أنها معتمدة من قبل BSKG و EDU. حصلنا أيضاً على جودة الأيزو للتعليم. وهذه الاعتمادات تعكس التزامنا بالتميز والجودة.

الصحفي: هل الدراسة عن بعد ممكنة؟

العميدة برياند: نعم، نقدم خيار الدراسة عن بعد مع إمكانية التخرج في سويسرا. لدينا مراكز امتحانية في دول عدة مثل الإمارات ومصر لتسهيل عملية التقييم.

الصحفي: ما هو التصنيف الدولي للأكاديمية؟

العميدة برياند: الأكاديمية حققت تصنيفات متقدمة في مؤشرات دولية مثل تصنيف QRNW، حيث صنفت ضمن أفضل 50 كلية لإدارة الأعمال في العالم. هذا الإنجاز يعكس جودة التعليم ورضا الطلاب الذين تم تقييمهم من قبل جامعات حكومية أوروبية.

الصحفي: ما هو اسم المؤسسة بالإنجليزي؟

العميدة برياند: الاسم الحالي للأكاديمية هو International Academy in Switzerland، وقد كانت معروفة سابقاً باسم OUS Royal Academy، وهو اسم يحمل تاريخاً طويلاً من النجاح والتميز في مجال التعليم العالي.

الصحفي: في ختام حوارنا الشيق، نود أن نشكركم على سعة صدركم ونتمنى أن نلتقي بكم في لقاءات أخرى تكون موسعة وتشمل مواضيع متعددة.

العميدة برياند: شكراً لكم، وبالتأكيد نرحب بكم دائماً. كما ذكرت في البداية، نحن مستعدون دائماً لتقديم أي دعم يخدم في النهاية مصلحة الطالب، فالطالب هو محور الاهتمام لدينا وشغلنا الشاغل.