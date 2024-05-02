خوارزمية لمراقبة حركة النظام الشمسي بدلاً من التلسكوب

المصدر: (دبي - البيان)

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حدد متتبعو الكويكبات 27500 كويكب بالقرب من الأرض باستخدام أحدث التقنيات التي يمكن أن تمنع وقوع كارثة في المستقبل، وفق «نيويورك تايمز». وبدلاً من مراقبة النجوم باستخدام التلسكوب التقليدي، ابتكر الباحثون خوارزمية جديدة تسمى «استعادة مدار مركزية الشمس من دون تتبع».

وباستخدامها تمكنوا من تحديد عشرات الآلاف من أجسام النظام الشمسي، وهو عدد أكبر مما اكتشفته جميع التلسكوبات في العالم العام الماضي. وربما كان أهمها 100 كويكب تمر داخل مدار كوكبنا، أغلبها تقع داخل حزام الكويكبات الرئيسي بين مداري المريخ والمشتري.

وعلى الرغم من عدم وجود أي من الكويكبات المكتشفة حديثاً في مسار تصادمي مع الأرض، إلا أن الخوارزمية يمكن أن تساعد في تحديد الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة. وتتضمن الطريقة التقليدية لتحليل مسارات الكيانات السماوية، تحليل صور متعددة لرقعة السماء نفسها الملتقطة مع مرور الوقت. وهذا يسمح لهم بتجميع مدار الجسم معاً مثل أحجية الصور المقطوعة.

ومع ذلك، تعمل الخوارزمية الجديدة عن طريق ربط نقطة صغيرة من الضوء تمت ملاحظتها في إحدى الصور مع النقطة المقابلة لها في صورة مختلفة، مما يستنتج أنهما الجسم نفسه ويتنبأ بشكل فعال بمسار رحلتهما.