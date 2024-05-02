فئران التجارب تتلاعب بالبشر

المصدر: (سان فرانسيسكو - د ب أ)

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كشفت دراسة أوردتها الدورية العلمية «كورينت بيولوجي» أن الفئران ربما تتعمد مخالفة شروط التجارب العلمية رغم أنها تفهم في حقيقة الأمر الخطوات التي يتوجب عليها القيام بها، وأن السبب في ذلك قد يكون رغبة الفئران في استكشاف فرضيات معينة.

وأشارت الدراسة إلى أن القرارات التي قد تتخذها بعض الفئران ربما تكون أكثر تعقيداً من مجرد إتيان الفعل مقابل المكافأة، وإن الفئران ربما تستمر من تلقاء نفسها في استكشاف معطيات الاختبار والقيام باختباراتها الصغيرة الخاصة بها. ويقول الباحث كيشور كوشيبهوتلا الأستاذ المساعد بجامعة جون هوبكنز ورئيس فريق الدراسة إن هذه النتائج توسع إدراكنا لطريقة عمل عقول الفئران، وتشير إلى أن هذه القوارض ربما يكون لديها أفكار أكثر مما تبديه للبشر.