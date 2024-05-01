لحظات تحبس الأنفاس لسقوط سيدة من الطابق الرابع في مصر (فيديو)

المصدر: البيان

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وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته وسائل إعلام مصرية محاولة سيدة مصرية الانتحار عن طريق إلقاء نفسها من الطابع الرابع، بمنطقة العاشر من رمضان في مصر.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره موقع " القاهرة 24" وقوف مجموعة من الأشخاص أسفل المنزل في محاولة لالتقاط السيدة قبل سقوطها على الأرض.

وسقطت السيدة بين أيدي المتواجدين الذين حاولوا إفاقتها والتأكد من أنها ما زالت على قيد الحياة بعد سقوطها من هذا الارتفاع الشاهق.

ووفقا للمعلومات المتداولة فقد حاولت السيدة الانتحار بسبب مرورها بأزمة مالية، ولكنها نجت من الموت وتم نقلها إلى المستشفى، وذلك بحسب وسائل الإعلام المصرية.

وقعت على الناس.. لحظة سقوط سيدة من الدور الرابع بالعاشر من رمضان pic.twitter.com/oSs8j2Ajfh — Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) April 30, 2024