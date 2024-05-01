طفل عمره 3 سنوات يطلق النار على نفسه بمسدس والدته

المصدر: إعداد- وائل زكير

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الإهمال هو فشل في تلبية احتياجات الطفل الأساسية، وله أكثر من شكل ، فقد يُترك الطفل جائعًا أو متسخًا، أو بدون ملابس مناسبة أو مأوى أو إشراف أو رعاية صحية وهذا من الممكن أن يعرض الأطفال للخطر، ، ولكن أن تتركه يأخذ سلاحك الناري ويطلق على نفسه فهنا الكارثة الكبرى.

وفي هذا الصدد فقد أطلق طفل عمره ثلاث سنوات النار على قدمه عن طريق الخطأ بمسدس والدته ضابطة الشرطة.

وأطلق الطفل النار على نفسه عندما كان مع والدته، وهي شرطية في مقاطعة ميامي ديد، في مطعمهم في فلوريدا ، وفقًا لقسم شرطة هومستيد. وتم نقله جواً إلى مستشفى في كيندال.

وعثر المحققون على مسدس على طاولة المطبخ وبجواره كمية كبيرة من الدماء،

وقد اتُهمت والدة الطفل التي تُدعى ستاني خيريز بالإهمال ، وفقا لصحيفة مترو البريطانية.

وقالت إن السلاح كان ملكاً لها شخصيًا وليس سلاحها الذي تستخدمه في العمل.

وقال محامي الأم إن "ابنها يتعافى بشكل جيد".

ومثلت الأم أمام المحكمة وأفرج عنها بكفالة 5000 دولار وأمرتها المحكمة بعدم شراء أو استخدام أو امتلاك أو حمل أسلحة نارية أو ذخيرة إلا إذا كان الأمر متعلقاً بالعمل.

بالإضافة إلى ذلك، حثت الإدارة جميع مالكي الأسلحة على "تخزين الأسلحة بشكل آمن وتثقيفي وبعيدا عن اطفالهم وأسرهم ".

وفي حادثة مشابهة قبل أسابيع أطلقت طفلة أخرى عمرها ثلاث سنوات النار على نفسها في عينها بعد أن أمسكت بمسدس والدها في منزلهما في فيلادلفيا، بنسلفانيا.