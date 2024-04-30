"يسرقون بيوت الله".. مدرسة عالمية "تختلس" الكهرباء والمياه من مسجد في السعودية "فيديو"

المصدر: البيان

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رصدت الفرق الميدانية لإدارة حماية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية قيام مدرسة عالمية بالتعدي على كهرباء ومياه لمسجد مجاور.

وكشفت قناة "الإخبارية" السعودية في تقرير مصور ببرنامج "الراصد"، بعنوان: "في تعد على بيوت الله.. مدرسة عالمية في الرياض "تختلس" الكهرباء والمياه من المسجد المجاور لها".

ولاحظت الفرق الميدانية لإدارة حماية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تفاوتاً في قيمة فاتورة كهرباء المسجد، لتقوم بجولة ميدانية وترصد التعدي على عداد الكهرباء.

وأثناء الجولة الميدانية تمكنت الفرق من كشف اعتداء المدرسة على مياه المسجد بأنبوب ممتد من خزان المسجد يصب في خزان المدرسة التي لا تمتلك عدادا للمياه، بينما تسدد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فواتير المياه والكهرباء كاملة.

في تعدٍ على بيوت الله، وعلى المال العام..



مدرسة عالمية في الرياض "تختلس" الكهرباء والمياه من المسجد المجاور لها.



pic.twitter.com/plVaRi6S4L — هاشتاق السعودية (@HashKSA) April 29, 2024