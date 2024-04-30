ثمانيني مصاب بالخرف يأسر القلوب بعزفه على البيانو

المصدر: (دبي ـ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثار ثمانيني مصاب بالخرف إعجاب الجماهير، وأسر قلوبهم، بعزفه على البيانو ضمن برنامج المسابقات البريطاني «ذا بيانو».

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بدأ دانكان، الذي لم يكشف لقبه، العزف عندما كان في الـ 4 من عمره فقط، لكنه أصيب بالخرف منذ 6 أعوام، حسب موقع 24 الإلكتروني.

ورغم ذلك، أكد دانكان، الذي حضر إلى المسابقة رفقة زوجته فران، أنه لا يزال قادراً على العزف، لأنه في كل مرة يعزف فيها، يقدّم الألحان إلى حبيبته فران، التي لم تتخلَ عنه بعد إصابته التي قلبت حياتهما رأساً على عقب. وصعد دنكان إلى البيانو ليعزف أغنية لزوجته، بعنوان «نغمة من أجل فران»، وقال إنه كلما عزفها شعر بالحب المتجدد لفتاته التي تزوجها، وسيبقى يحبها إلى الأبد.