نمر يثير الذعر بمطار في الهند ومحاولات فاشلة لاصطياده

المصدر: إعداد: السيد رمضان السيد

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أثار نمر ذعراً شديداً في الهند، بعدما تم رصده وهو يتجوَّل حراًّ طليقاً في مطار راجيف غاندي الدولي الذي يقع بمدينة حيدر أباد جنوبي البلاد.

وذكر موقع «ذا تايم أوف إنديا» الإخباري أن النمر قفز فوق سياج المطار، أول من أمس، مشيراً إلى أنه تم الإبلاغ عن الواقعة وإطلاق أجهزة الإنذار.

ويُشتبه في أن النمر لا يزال رابضاً في مبنى المطار، ما دعا المسؤولين، بعد إبلاغهم بالحادثة، إلى تركيب قفص في محيط المطار للقبض على الحيوان المفترس أثناء تجوُّله.

وقال أحد المسؤولين، ويدعى سودهاكار ريدي: «لقد زودتنا سلطات المطار بلقطات شاشة من كاميرات المراقبة تؤكد وجود نمر»، موضحاً أن النمر أنشأ موطنه داخل المساحات الخضراء الواسعة، التي تمتد على مساحة تزيد على 5 آلاف فدان، ولكن لا يوجد تأكيد بشأن ما إذا كانت أشباله رافقته.

وأضاف: «من المحتمل أن يكون النمر يفترس الخنازير البرية في مباني المطار أو الكلاب الضالة في المنطقة المجاورة»، لافتاً إلى أن نمراً شوهد من قبل في المنطقة نفسها عام 2021.

وتابع: «الرغم من جهودنا ظل بعيد المنال. نأمل أن يثبت القفص فعاليته، وإلا فقد نستخدم المهدئات لتخدير النمر ونقله».

وأكد المسؤولون أنه قاموا بتفتيش المنطقة في الصباح، منوهين بأن منطقة المطار تشبه غابة مصغرة، وهي موطن للغزلان المرقطة والخنازير البرية والعديد من الفرائس للنمور.

ومطار راجيف غاندي هو مطار دولي يخدم مدينة حيدر أباد عاصمة ولاية تلنغانة الهندية، ويقع المطار على بعد نحو 24 كيلومتراً جنوبي حيدر أباد، وافتتح في 23 مارس 2008 ليحل محل مطار بيجومبيت، الذي كان المطار المدني الوحيد الذي يخدم حيدر أباد، وسمي «راجيف غاندي» باسم رئيس وزراء الهند السابق، ويُعَدُّ أكبر مطار في الهند من حيث المساحة، ورابع أكثر المطارات ازدحاماً من حيث حركة المسافرين.