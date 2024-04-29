السعودية.. انحراف طائرة عن المدرج الرئيسي ومطار الملك خالد يصدر توضيحاً

المصدر: البيان

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أصدر مطار الملك خالد الدولي اليوم توضيحاً بشأن انحراف طائرة عن المدرج الرئيسي مؤكداً سلامة جميع الركاب.

ودون مطار الملك خالد الدولي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" موضحاً أنه في يوم الأحد 19 شوال 1445 هـ، الموافق 28 أبريل 2024م، الساعه 19:34 أثناء هبوط رحلة طيران ناس رقم XY224 القادمة من الدوحة انحرفت الطائرة عن المدرج الرئيسي وتوقفت في الممر الأرضي المجاور مروراً بالمنطقة الترابية العازلة بينهما، وبعد التأكد من سلامة الركاب وسلامة الطائرة أكملت الطائرة مسيرها إلى الموقف المخصص لها وتم نزول الركاب بسلام والاطمئنان على صحتهم من خلال إدارة المطار.

وأشارت إدارة مطار الملك خالد الدولي بأنه ولله الحمد لا يوجد أي إصابات بين الركاب، وجاري استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

بيان:



يوضح مطار الملك خالد الدولي أنه في يوم الاحد 19 شوال 1445 هـ، الموافق 28 أبريل 2024م، الساعه 19:34 أثناء هبوط رحلة طيران ناس رقم XY224 القادمة من الدوحة انحرفت الطائرة عن المدرج الرئيسي وتوقفت في الممر الأرضي المجاور مروراً بالمنطقة الترابية العازلة بينهما، وبعد التأكد… — RUH |مطار الملك خالد (@KKIASA) April 28, 2024