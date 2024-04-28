اكتشاف شكل القرش في عصور ما قبل التاريخ

المصدر: إعداد - وائل زكير

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اكتشف العلماء أخيرًا كيف كان شكل القرش العملاق في عصور ما قبل التاريخ.

وتكشف الهياكل العظمية الكاملة والجزئية الموجودة في المكسيك عن شكل الجسم وتشريح Ptychodus بالإضافة إلى نظامه الغذائي المحتمل

ويقول خبراء الحفريات إنهم حصلوا على معلومات غير مسبوقة عن نوع من أسماك القرش الضخمة التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، بعد العثور على هياكل عظمية كاملة لهذه المخلوقات.

تنتمي العينات، التي تم اكتشافها في محاجر صغيرة في شمال شرق المكسيك خلال العقد الماضي، إلى Ptychodus - وهو مخلوق جاب البحار منذ حوالي 105 ملايين إلى 75 مليون سنة.

وقد ظهرت حفريات Ptychodus من قبل، ولكن مع عظامها المصنوعة من الغضروف، والتي لا يتمعدن بشكل جيد، كان الكثير منها عبارة عن أسنان معزولة، وكانت ضخمة وغير عادية.

ونتيجة لذلك، كان من الصعب تحديد شكل Ptychodus بالضبط ومكان تواجده في شجرة العائلة التطورية، وفقا لموقع صحيفة" الغارديان" البريطانية.

وقال الدكتور رومان فولو، المؤلف الأول للبحث من جامعة رين: "ظل مظهره العام لغزا حتى الآن بسبب عدم وجود مواد أكثر اكتمالا خلال ما يقرب من قرنين من الزمن".

"إن اكتشاف العينات الجديدة من فاليسيلو، والتي تكشف عن شكل الجسم وتشريح هذا القرش المنقرض، يحل هذا اللغز."

وقال البروفيسور مايكل كوتس من جامعة شيكاغو، الذي لم يشارك في العمل، إن الحفريات الجديدة كانت رائعة.

وقال: "لطالما كان Ptychodus مثالاً كلاسيكيًا للأسنان التي تبحث عن جسد". "وهنا لدينا، مع تحليلات شاملة لمكان وجودها في شجرة عائلة سمك القرش وطعنة جيدة في مورفولوجيتها البيئية - وكيف تتناسب مع النظم البيئية البحرية في أواخر العصر الطباشيري".

وكتب فولو وزملاؤه في مجلة Proceedings of the Royal Society B ، كيف قاموا بدراسة ستة عينات من Ptychodus، يعود تاريخها إلى حوالي 93 مليون سنة مضت.

وكان من بينها عينة كاملة تكشف عن منظر جانبي لـ Ptychodus، لا تحتوي فقط على جميع عناصر الهيكل العظمي تقريبًا ولكن أيضًا على الأسنان وبقايا العضلات المحفوظة ومخطط الجسم الكامل بجميع زعانفه.

كانت ثلاث عينات أخرى مكتملة تقريبًا، في حين كانت العينتان المتبقيتان عبارة عن هياكل عظمية غير مكتملة أو جزئية.

يقول الفريق إن العدد الكبير من الميزات المحفوظة داخل العينات، بما في ذلك تشريح الهيكل العظمي للزعانف، مكنتهم من إجراء تحليل جديد لمكان تواجد Ptychodus في شجرة العائلة التطورية.

وكشفت النتائج أنه كان نوعًا من أسماك القرش الإسقمري، وهي مجموعة تضم القرش العملاق المنقرض ميغالودون والقرش الأبيض الكبير الذي يعيش في المحيطات اليوم.

ويضيف الباحثون أنه بالإضافة إلى شكل جسمه العام ونسبه، فإن عددًا من سمات Ptychodus، بما في ذلك حجم وشكل وموضع زعانفه، بالإضافة إلى عموده الفقري السميك ، تشير إلى أنه كان يسبح بسرعة على الرغم من حجمه الضخم تدعم الأسنان الشبيهة بالرصيف الاستنتاجات السابقة التي تغذيها على الكائنات المقذوفة.

ويقول الفريق إن النتائج تشير إلى أن Ptychodus كان يصطاد فرائسه في المياه المفتوحة، ومن المحتمل أن تتكون وجباته من السلاحف البحرية والأمونيتات بدلاً من كائنات مثل المحار الذي يسكن في قاع البحر، كما كان يعتقد سابقًا.

وقال فولو: "كان يُعتقد عمومًا أن Ptychodus يشبه من الناحية الشكلية أسماك القرش القاعية مثل القرش الممرضة الحديث، لكننا نعلم الآن أنه يشبه قرش البوربيجل الموجود، وهو شكل من أسماك السطح سريع السباحة".

في حين أن Ptychodus ربما كان أكبر سمكة قرش على الإطلاق تعيش على مثل هذا النظام الغذائي، فإن الحفريات الجديدة تشير إلى أن الحد الأقصى لطوله يبلغ حوالي 9.7 أمتار وهو أكبر من القرش الأبيض الكبير الموجود اليوم ولكنه أصغر من التقديرات السابقة التي تشير إلى أنه كان من الممكن أن يصل طوله إلى أكثر من 10 أمتار.

تقدم الدراسة أيضًا تلميحات حول انقراض Ptychodus، مما يشير إلى أنه كان من الممكن أن ينقرض بسبب المنافسة مع كائنات أخرى، مثل الزواحف المائية الكبيرة، التي تتغذى على فرائس مماثلة.

وقال باتريك إل جامبورا، خبير الأسماك الأحفورية بجامعة فيينا، والذي لم يشارك في الدراسة ولكنه يعمل جنبًا إلى جنب مع ثلاثة من المؤلفين، إن هذا أمر مهم، نظرًا لأن أكثر من ثلث أسماك القرش والشفنينيات اليوم مهددة بالانقراض.

وقال: "يزودنا Ptychodus بمرآة توضح لنا ما سيحدث للحيوانات المفترسة الكبيرة مثل القرش الأبيض إذا لم نعيد التفكير، كمنافسهم الرئيسي، في تصرفاتنا".



