استمرار البحث عن طفل مفقود في ألمانيا.. رصدته كاميرا مراقبة يركض إلى الغابة

المصدر: وكالات

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لم تُكلل حتى الآن عملية البحث عن طفل يبلغ من العمر ستة أعوام في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية بالنجاح حتى ليلة السبت/الأحد.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إن عمليات البحث التي أجريت ليلا لم تسفر عن أي نتائج جديدة، مضيفة أنه من المقرر تمشيط المنطقة اليوم عبر سلسلة بشرية كبيرة منسقة.

وفي السابق كان يتم إجراء البحث في مجموعات أصغر.

وبحسب بيانات المتحدثة، فإنه من المخطط أن يقوم حوالي 800 فرد من خدمات الطوارئ بالبحث عن الطفل اليوم.

وأشارت المتحدثة إلى أن هناك خدمات لوجستية كبيرة لنقل جميع المساعدين من إدارة الإطفاء ووكالة الغوث التقنية وعمال الإنقاذ والقوات المسلحة الألمانية إلى مكان الحادث.

وأريان - الذي تقول الشرطة إنه مصاب بالتوحد - مفقود منذ مساء الاثنين الماضي. وقد غادر الطفل منزل والديه دون أن يلاحظه أحد. ومنذ ذلك الحين يقوم مئات الأفراد من خدمات الطوارئ بتفتيش المنطقة التي يقطن فيها الطفل والمناطق المحيطة بها.

ورصدت إحدى كاميرات المراقبة الطفل وهو يركض إلى غابة مجاورة بعد اختفائه.

وليلة السبت/الأحد بحثت فرق الطوارئ عن أريان مرة أخرى باتباع ما يسمى بـ"الاستراتيجية الهادئة"، حيث لا يستجيب أريان عند التحدث إليه. ووفقا للشرطة، تمت مناقشة هذه الاستراتيجية مع خبيرة في التوحد. وخلال الأسبوع الماضي أشعل الباحثون ألعابا نارية أملا

في جذب الطفل المهتم دائما بهذا النوع من الألعاب، بينما قامت فرق الإطفاء بتعليق الحلويات والبالونات في الغابة بالقرب من منزل عائلته.