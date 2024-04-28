رصد صحن طائر في سماء نيويورك

المصدر: (دبي - البيان)

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أثار ما يشتبه في أنه «صحن طائر»، تم رصده في أجواء نيويورك، حيرة الخبراء، الأمر الذي دفع السلطات الأمريكية إلى فتح تحقيق عاجل في الحادثة.

وسجلت ميشيل رييس، التي كانت على متن رحلة طيران فوق مطار لاغوارديا، مقطع فيديو للصحن الطائر، التقطته من نافذة مقعدها، وأرسلته إلى إدارة الطيران الفيدرالية عبر البريد الإلكتروني. وقالت رييس لموقع «نيوز نايشن»: «أول شيء فعلته، هو إرسال بريد إلكتروني إلى إدارة الطيران الفيدرالية، لإعلامهم بما رأيته، ربما كان ذلك خطراً على السلامة، لكن لسوء الحظ لم أتلقَ رداً منهم». وأوضحت أن راكباً آخر رأى الجسم الطائر وأصيب بالذهول.

وقال مسؤول في إدارة الطيران الفيدرالية إن الوكالة «ليس لديها تقارير» من الطيارين حول الحادث الغامض.

من جانبه، قام توماس ويرتمان مدير شبكة «الأجسام الطائرة المجهولة» بمراجعة اللقطات، وقال إن ارتفاع الجسم وشكله وموقعه بالقرب من مسار رحلة تجارية، يجعل من المستبعد أن يكون مروحية أو طائرة بدون طيار أو طائرة عسكرية.

وبحسب «نيويورك بوست»، صرّح مسؤول في إدارة الطيران الفيدرالية بأن الوكالة كلّفت فريقاً للبحث والتقصي بخصوص الحادثة.