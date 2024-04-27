تنفيذ حكم القتل بسعودي تبنى منهجاً إرهابياً

المصدر: واس

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذها حُكم القتل بجانٍ يدعى - نومان بن عافت بن مضحي الظفيري - سعودي الجنسية، لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وتهدف إلى الإخلال بالنظام العام للدولة وزعزعة أمن المجتمع واستقراره، وتبنيه منهجًا إرهابيًا يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض، وتأييده للفكر الإرهابي والأعمال الإرهابية.

وقالت الداخلية السعودية في بيان لها: "بتوفيق من الله وعلى ضوء ما توفر لدى الجهات الأمنية من معلومات، تم القبض بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1442 هجري (19 يناير 2021) على نومان بن عافت بن مضحي الظفيري - سعودي الجنسية - لارتكابه أفعالا مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وتهدف إلى الإخلال بالنظام العام للدولة وزعزعة أمن المجتمع واستقراره، وتبنيه منهجا إرهابيا يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض، وتأييده للفكر الإرهابي والأعمال الإرهابية".

وأضافت الوزارة: "انتهى التحقيق من قبل النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكور بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالقتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكور يوم السبت 18 شوال 1445 هجري الموافق 27 أبريل 2024 بمنطقة الرياض".

وتابع البيان: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعاً لشره وردعا لغيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".