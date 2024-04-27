أقدم بائعة أحذية عاطلة عن العمل!

المصدر: (دبي - البيان)

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بعد 68 عاماً من العمل في متجر أحذية شهير، فوجئت بريطانية بأنها أصبحت للمرة الأولى عاطلة عن العمل، بعدما اتخذت شركتها قراراً فجائياً بإغلاق الفرع الذي كانت تعمل به، وفق موقع «24». ووفق صحيفة «ديلي ميل»، بدأت جيل كورنيك (82 عاماً) بالعمل في فرع الشركة بمنطقة «بلاندفورد دورست»، عام 1956، عندما كانت تبلغ من العمر 14 عاماً.

وعلى مدار 7 عقود، تفانت جيل بعملها حتى أنها أجلت شهر عسلها عام 1969 لحضور دورة تدريبية. وخلال سنوات خدمتها الطويلة، تنقلت جيل من منطقة دورست في العديد من المهام داخل المتجر، حتى وصلت إلى مديرة ومصممة أحذية رئيسية. ورغم تقدمها في السن وتخفيض عملها الأسبوعي إلى 3 أيام، ذكرت كورنيك، أنه لم يكن لديها خططاً للتقاعد حتى تلقت البلاغ الصادم من إدارة الشركة، دون الكشف عن سبب أو دوافع قرار الإقفال المفاجئ. وكان ناطق باسم الشركة قد ذكر في بيان عن إغلاق الفرع أنه يمكن للزبائن متابعة التسوق عبر الإنترنت، أو الشراء من الفروع الأخرى التابعة للمتجر.

كما شكر جميع أعضاء فريق المتجر على مساهماتهم والتزامهم بتقديم خدمة عملاء متميزة. وخص بالشكر جيل كورنيك، التي تحظى بتقدير كبير من قبل الجميع بعد 68 عاماً من التفاني، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن بيان الشركة.