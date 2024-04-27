ساعة أغنى رجال «تايتانيك» في مزاد علني

المصدر: (لندن - د ب أ)

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من المتوقع بيع ساعة جيب ذهبية، تم الحصول عليها بعد غرق أغنى رجل على متن السفينة «تايتانيك»، بمبلغ 150 ألف جنيه استرليني في مزاد علني.

وكان رجل الأعمال، جون جاكوب أستور(47 عاماً)، قد غرق مع السفينة، في عام 1912، بعد رؤية زوجته الجديدة مادلين، على متن قارب نجاة، حسب وكالة «بي.إيه.ميديا» البريطانية أمس.

وبدلاً من أن يجرب حظه مع قارب آخر، شوهد أستور آخر مرة وهو يدخن سيجارة ويتحدث مع أحد الركاب الآخرين. وتم انتشال جثته، من المحيط الأطلسي، بعد ذلك بسبعة أيام وتم العثور على ساعة الجيب «وولثام» المصنوعة من الذهب، عيار 14 قيراطاً. ومن المتوقع أن يتم بيع الساعة بما يتراوح ما بين 100 ألف و150 ألف جنيه استرليني، عندما يتم طرحها في المزاد العلني.