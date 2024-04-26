رسالة من أب إلى مدرسة ابنه المتوفى تدمي القلوب.. حبيبي غاب عن الدنيا بأسرها

المصدر: إعداد: السيد محمود المتولي

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بعث أب مكلوم إلى مدرسة ابنه المتوفى برسالة تبوح بكلمات ملؤها الشجون، يفوح منها نسمات الحنين والشوق، إلى كل شيء كان يتلمسه، أو يحتويه، لكل زميل كان يؤنسه، أو معلم يربيه، رسالة تفيض بالأحاسيس الصادقة والتمنيات بنعيم مقيم، ودار خلد، أعدها الله للمتقين.

تسلم مواطن سعودي يدعى عبدالرحمن بن أحمد أبو سعدي رسالة بتاريخ "14/ 10/ 1445هـ، من مدرسة ابنه الثانوية بمركز قنا غرب عسير تطلب منه حضور ابنه إلى المدرسة لأن الغياب يعرض ابنه لخصم من درجاته، فكان رد الوالد برسالة تدمي القلوب وتدمع العيون، لما أثارته من شجون، وأعادت إليه آلام الفقد التي لم تبرح قلبه، على فلذة كبده، ومهجة فؤاده.

الرسالة انتشرت انتشار النار في الهشيم، ولم لا؟، فهي كلمات صادقة من أب حرم من أمل كان يرجوه، ودفئاً كان يؤانسه، ونوراً يسري في روحه، فأصبح قلبه يفيض بحنين لايحسه إلا من فقد، ومن فقد عرف.



بدأ الأب المكلوم رسالته بقوله :"المكرمون مدير ثانوية حكيم بن حزام بقنا أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة الموقرون: تحية طيبة ملؤها المحبة والاحترام؛ أفيدكم بأن ابني وحبيبي الطالب محمد عبدالرحمن أحمد غاب عن الدنيا بأسرها، والتحق بالرفيق الأعلى أرحم الراحمين، وكم كنت أتمنّى لو أنه نائم على سريره كي أوقظه وأجبره للذهاب إلى المدرسة كما كنت أفعل، وأنا مثلكم ما زلت أراه حيًّا".

ودعا الأب لابنه بالعفو والمغفرة وطلب من إدارة مدرسته إذا خصمت من درجاته فلتعمل على رفعها في صحيفة أعماله وأن تدعو له بدعاء صادق فهو ابنها وإن كان قد رحل فقال: "عفا الله عنه وعنّا، وأدخله الفردوس الأعلى من الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، وأنزله منازل الأبرار، وإن خصمتم درجات الغياب فارفعوا درجاته في عليين بدعائكم الصادق، ولا تنسوا أنه ما زال ابني وابنكم وإن كان قد رحل عنّا.

وذيل رسالته بقوله :"أعلم أن هذه الرسالة بالخطأ ولكنها حركت شجني وحزني عليه فجدت بشيء من الوصية لكم.. سلموا لي على زملائه وأساتذته، سلموا لي على كرسيه وطاولته، سلموا لي على جدران مدرسته وعلى زوايا مكانه واقبلوا عذره وتقصيره، ولا تنسوه من خالص دعائكم، واستسمحوا له من كل أصدقائه وأساتذته، وجمعنا الله به في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وتقبلوا عاطر التحايا وصادق المودة".

ووفق موقع سبق، قال ولي أمر الطالب المتوفّى: "زملائي منسوبو مدرسة ابني الفقيد اعتذروا عن ذلك الخطأ، وسامحتهم ولا أطالبهم بشيء، فهم أصدقائي وأهلي وناسي".

وكان الطالب محمد توفّي في حادث مروري في 18 من شهر رمضان الماضي، ويبلغ من العمر 17 عامًا.