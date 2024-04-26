زوجان يكتشفان كنزاً في مطبخ منزلهما

المصدر: إعداد: السيد رمضان السيد

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اكتشف زوجان من المملكة المتحدة كنزاً يرجع إلى القرن السابع عشر الميلادي مخبَّأً تحت أرضية المطبخ في منزلهما.

وأوضح موقع «ذا غارديان» البريطاني الإخباري أن الزوجين بيتي وروبرت فوكس، اللذين ينحدران من دورست جنوب غرب إنجلترا، أصيبا بدهشة عارمة عندما عثرا على أكثر من 1000 قطعة نقدية في المطبخ أثناء تجديده.

ووجد بيتي وروبرت العملات المعدنية القديمة، التي تتراوح بين العملات الذهبية لجيمس الأول وتشارلز الأول إلى نصف التيجان الفضية والشلنات وستة بنسات من عهود مختلفة، بما في ذلك إليزابيث الأولى وفيليب وماري، داخل الأرضية الخرسانية للمطبخ خلال عملية التنقيب لزيادة ارتفاع السقف.

وأبلغت عائلة فوكس على الفور باكتشافها السلطات المحلية التي أحالت القطع الأثرية إلى المتحف البريطاني لتنظيفها وتحديد هويتها، ومن المقرر أن تُطرح العملات المعدنية في مزادات ديوك في دورتشستر بقيمة متوقعة تبلغ نحو 35000 جنيه إسترليني.

وأوضحت بيتي فوكس أن عمر منزل أسرتها يصل إلى 400 عام، قائلةً: «كان هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به».

وأضافت: «كنا نزيل جميع الأرضيات والأسقف ونعيده إلى جدرانه الحجرية. قررنا خفض الطابق الأرضي لمنح ارتفاع أكبر للسقف. وذات مساء، كنت مع الأطفال، وكان زوجي يحفر بفأس»، لافتةً إلى أنه اتصل بهم ليبلغهم أنه اكتشف عملات معدنية.

وذكر جوليان سميث، المتخصص في مزادات ديوك، أن المنزل يقع في قرية صغيرة غربي دورست، موضحاً أن تاريخه يعود إلى القرن السابع عشر الميلادي.