اعتُقد أنها صحون طائرة.. «ناسا» تلتقط صوراً لثقوب السحاب

المصدر: البيان

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كشف إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، أن وكالة «ناسا» الفضائية التقطت صوراً من الفضاء لظاهرة ثقوب السحاب التي تشكلت أمام سواحل فلوريدا شهر يناير الماضي.

وأوضح الجروان، أمس، أن ثقوب السحب تبدو كأنها دائرة كبيرة أو شكل بيضاوي تم قطعه بدقة من السحب، مشيراً إلى أن الظاهرة فريدة وتبدو غريبة جداً.

ولفت إلى أن الناس اعتقدوا منذ فترة طويلة أنها علامات على صحون طائرة أو غيرها من الأجسام الطائرة المجهولة، مبيناً أن بلورات الجليد المتساقطة تسبب ثقوباً في السحب، حيث تأتي بلورات الجليد هذه من السحب العالية أو تنتج عن الذيل السحابي للطائرات.

وذكر أنه إذا كانت درجة حرارة ورطوبة الهواء مناسبة تماماً، فإن بلورات الجليد المتساقطة سوف تمتص الرطوبة من الهواء وتستمر في النمو، موضحاً أنه عند امتصاص بخار الماء الموجود في الهواء، يزداد معدل تبخر قطرات الماء الموجودة في السحابة، ما يؤدي إلى تجويف فتحة في السحابة.

وأضاف أنه بعد ذلك ستستمر بلورات الجليد الأثقل فأثقل في التساقط، لتشكل سحابة على شكل تجويف أسفل فتحة السحابة.